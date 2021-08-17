Госдеп: США используют все возможности, чтобы вывезти помогавших им афганцев из страны

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты используют все возможности, чтобы вывезти из Афганистана всех помогавших американским военным граждан страны вместе с семьями и других оказавшихся «в уязвимом положении» афганцев. Об этом заявил журналистам на брифинге в понедельник, 16 августа, руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы продолжаем использовать все возможности для перемещения заинтересованных и соответствующих требованиям на получение специальной иммиграционной визы афганцев и их близких родственников, а также других оказавшихся в уязвимом положении афганцев», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Прайс заявил, что Вашингтон сможет взаимодействовать с новыми властями Афганистана, если они будут соблюдать базовые права граждан страны. По его словам, отношения США с будущим афганским правительством будут зависеть от действий «Талибана»*.

В то же время глава Белого дома Джо Байден объяснил, почему Штаты не начали эвакуацию афганцев раньше. По его словам, многие «не хотели покидать родину, все еще исполненные надежд, что их страна устоит».

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