Байден объяснил, почему США не начали эвакуацию гражданских из Афганистана раньше

Президент США Джозеф Байден выступил с заявлением по поводу ситуации в Афганистане
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Президент США Джозеф Байден, выступая с заявлением о ситуации в Афганистане, объяснил, почему Соединенные Штаты не начали эвакуацию гражданских из этой страны раньше.
По его словам, «часть проблемы» заключается в том, что многие из сотрудничавших с американскими военными афганцев «не хотели покидать родину, все еще исполненные надежд, что их страна устоит».
«И вторая часть проблемы – афганское правительство и поддерживающие его силы отговорили нас от массовой эвакуации, чтобы избежать «кризиса уверенности», - добавил глава Белого дома.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Байден обвинил в происходящем в Афганистане правительство и Вооруженные силы страны – дескать, несмотря на мощную поддержку со стороны США, афганские власти сдались в борьбе с радикальным движением «Талибан»*. Он также отметил, что не жалеет о выводе войск, поскольку ему пришлось делать выбор между «соблюдением соглашения и эскалацией конфликта».
*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.
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