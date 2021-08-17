Европарламент: Россия и Китай постараются заполнить политический вакуум в Афганистане

Европарламент опасается, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском парламенте (ЕП) опасаются, что после того, как радикальное движение «Талибан»* захватило Кабул, Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане. В связи с этим главы комитетов Европарламента по международным делам и развитию выпустили совместное заявление, в котором призвали лидеров Евросоюза разработать новую стратегию.

«ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум», - говорится в заявлении глав комитетов ЕП, текст которого цитирует ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва и Пекин якобы рассчитывали на то, что Соединенные Штаты продолжат «бесконечные» попытки стабилизировать ситуацию в Афганистане, расходуя на это «миллионы долларов и ресурсов».

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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