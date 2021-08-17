Байден: Россия и Китай надеялись, что США останутся в Афганистане

Президент США Джозеф Байден выступил с заявлением по поводу ситуации в Афганистане Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай якобы рассчитывали на то, что Соединенные Штаты продолжат «бесконечные» попытки стабилизировать ситуацию в Афганистане, расходуя на это огромные деньги.

«Наши истинные стратегические соперники – Китай и Россия – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», - сказал американский лидер, выступая с заявлением по ситуации в этой ближневосточной стране.

Байден также рассказал, что обсуждая положение дел с афганским президентом Ашрафом Гани, говорил ему, что афганцы должны сами сражаться в своей гражданской войне и бороться с коррупцией, объединиться в политическом плане.

«Они ничего из этого сделать не смогли. Я также призывал их (афганские власти – прим. ред.) вступить в переговоры, чтобы достичь политического урегулирования с «Талибаном»*. От этого совета они однозначно отказались. Господин Гани настаивал, что афганские силы будут воевать. Очевидно, он ошибался», - приводит слова Байдена ТАСС.

Глава Белого дома ответил и тем, кто считает, что США должны были остаться: «Сколько поколений сыновей и дочерей Америки вы хотите, чтобы я отправил воевать в гражданской войне в Афганистане, в которой не хотя воевать сами афганцы?»

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Байден обвинил в происходящем в Афганистане правительство и Вооруженные силы страны – дескать, несмотря на мощную поддержку со стороны США, афганские власти сдались в борьбе с радикальным движением «Талибан»*. Он также отметил, что не жалеет о выводе войск, поскольку ему пришлось делать выбор между «соблюдением соглашения и эскалацией конфликта».

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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