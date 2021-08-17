В Афганистане мародеры стали переодеваться в талибов*, чтобы грабить местное население Фото: REUTERS

Председатель правления афганской диаспоры в Санкт-Петербурге Бахтияр Голь Мохаммад Наби рассказал с какими трудностями сталкиваются жители Афганистана после прихода к власти боевиков «Талибана»*.

На улицах появились преступники и мародеры, которые врываются в дома и забирают все ценности. Они пользуются безвластием и, переодевшись в характерные элементы одежды боевиков, терроризируют гражданское население. Сообщения о мародерствах и ограблениях поступают из разных концов города.

- Они останавливают машины и выворачивают карманы, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Преступников интересуют драгоценности и любое другое имущество, которое можно быстро и выгодно продать.

Бахтияр Голь Мохаммад Наби опасается, что ситуация с захватом афганской столицы открывает криминалитету новые преступные схемы. Тем не менее, он отметил, что талибы принимают попытки для предотвращения подобных случаев. Виновных в разбоях и мародерстве арестовывают, их ждет суровое наказание.

15 августа боевики заняли афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул государство. Сейчас запрещенное в России движение «Талибан» ведет переговоры для формирования «открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон» в Афганистане.

*Террористическая организация, запрещенная в России.