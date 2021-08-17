Горбачев призвал не повторять ошибок США в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миссия Соединенных Штатов в Афганистане была обречена на провал, неудачу американских войск нужно было признать раньше, считает бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев.

«Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок», – заявил он РИА Новости.

По мнению Горбачева, угроза, исходящая от Афганистана была преувеличена Вашингтоном. Кроме того, США имели «не очень внятные геополитические замыслы», отметил экс-лидер СССР. Горбачев подчеркнул, что планы по демократизации многоплеменного общества Афганистана были нереалистичны.

Напомним, 25 апреля 2021 года Соединенные Штаты и НАТО начали вывод войск с баз в Афганистане. Президент США Джо Байден заявлял ранее, что вывод американских войск завершится 31 августа 2021.

Официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане завершена, и в ближайшее время организация определит новую форму правления в стране. Он пообещал, что талибы* обеспечат «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране», а также «любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу» с ними.

Как писал сайт kp.ru, ранее талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле.

*Запрещенная в России террористическая организация