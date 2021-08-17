При стрельбе из американского вертолета в Кабуле погибли три человека Фото: REUTERS

В Кабуле вертолет Военно-воздушных сил США обстрелял район Дех-Сабз, в результате чего погибли три человека, сообщает афганские СМИ.

Во время стрельбы также были ранены 10 человек, передает агентство Pajhwok.

Напомним, накануне несколько человек погибли после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в аэропорту Кабула. По информации агентства Reuters, в давке у аэропорта столицы Афганистана после стрельбы с американской стороны погибли не менее пяти человек.

Как писал сайт kp.ru, утро в понедельник, 16 августа, американские военные решили открыть огонь в аэропорту афганской столицы из-за толпы людей, которые вышли на взлетно-посадочную полосу. Сообщалось, что американцы открыли предупредительную стрельбу в воздух.

В аэропорту Кабула во время хаоса, возникшего из-за попытки местных жителей бежать из страны, нашли брошенного семимесячного ребенка.