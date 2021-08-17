Сын погибшего на Ил-112В испытателя рассказал о последнем разговоре с отцом Фото: кадр с видео

Сын погибшего на Ил-112В бортинженера-испытателя рассказал о последнем разговоре с отцом. Самолет упал в Подмосковье, жертвами стали три члена экипажа.

56-летний бортинженер-испытатель Николай Хлудеев тестировал данный самолет несколько месяцев и никогда не жаловался на машину. Накануне рокового полета летчик звонил сыну, рассказывал о работе, текущих заботах. Никаких тревожных мыслей не было.

- Он никогда в жизни ни на что не жаловался, был скромным человеком, – комментирует сайту mk.ru его 31-летний сын Роман. – В понедельник разговаривал с ним.

Летчик был уверен в технике, нареканий воздушное судно не вызывало.

- Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами.

На Ил-112В Николай Хлудеев летал с первого подъема. 17 августа был второй этап испытаний. Руководил полетом шеф-пилот конструкторского бюро Николай Куимов, третьим участником полета был летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров. Все трое членов экипажа были опытными и поднимались в небо сотни раз.

Об авиакатастрофе мужчина узнал от друзей и саам сообщил матери.

Самолет выполнял тренировочный полёт к грядущему военному форуму "Армия-2021". Перед крушением экипаж Ил-112В доложил диспетчеру о возгорании на борту, сообщает Life.ru.

Борт был единственным летным образцом легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. 17 августа воздушное судно упало при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка в 1,5 километра от полосы рядом с большим Никольским прудом.