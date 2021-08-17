Хронология крушения Ил-112В под Москвой: самолет упал и сгорел за несколько минут. Фото: Дмитрий Овчинников/ТАСС

Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В сегодня днем потерпел крушение в Московской области. Сайт kp.ru публикует полную хронологию крушения Ил-112В во вторник, 17 августа.

Сообщается, что в 10:35 по московском времени воздушное судно с бортовым номером №4140 взлетело с аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени Громова. В состав экипажа опытного образца вошли Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

В 11:09 самолет приземлился на аэродроме Кубинка, где прошел плановый осмотр, после чего совершил взлет из аэропорта в 11:14 для экспериментального полета над парком «Патриот». Через несколько минут, в 11:18, шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. В 11:20 связь с бортом прервалась, после чего самолет рухнул на землю и полностью сгорел. В дежурную часть полиции сообщение об авиакрушении поступило в 11:23 по столичному времени.

В настоящее время пожарные продолжают тушить обломки потерпевшего крушение Ил-112В. Тела экипажа до сих пор не обнаружены.