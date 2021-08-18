Эпидемиолог Роспотребнадзора: Коронавирус станет сезонным после иммунизации 80% населения

Ммутации коронавируса происходят только в организме без иммунитета Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что коронавирус станет заболеванием сезонным, когда уровень иммунитета населения достигнет 80%.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80%», - пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Александр Горелов добавил, что изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что без вакцинации против COVID-19 коллективный иммунитет к этой инфекции появился бы в нашей стране естественным путем только через семь или даже десять лет.

Кроме того, в беседе с «КП» Александр Горелов объяснил, почему более агрессивные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы. Он также сказал, что если COVID-19 глобально мутирует, новый состав вакцины подберут за пару недель.

Между тем, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов тоже уверен, что для того, чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к «индийскому» штамму коронавируса, нужно привить не менее 80% населения. Он подчеркнул, что сделать это нужно как можно быстрее, иначе вирус SARS-CoV-2 в своей эволюции обгонит вакцину.

До этого врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал «КП», чем опасен мутировавший вирус и нужна ли дополнительная вакцинация для защиты от штамма «дельта».

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