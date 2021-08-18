Постпред США при ООН об инциденте в Кабуле: наши друзья и союзники не висят на самолетах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд после инцидента с американским самолетом в Кабуле заявила, что «друзья и союзники» Штатов «не висят на самолетах».

В ходе интервью MSNBC ведущая спросила, какие вопросы задают касаемо «навязчивых отголосков Сайгона 1975 года», тогда как текущая эвакуация из Кабула является «более беспорядочной и опасной», а «друзья и союзники США виснут на самолетах».

«Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы строили планы, и мы принимаем меры. Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно - я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах», - заявила американский постпред.

По ее словам, друзья и союзники Вашингтона получают поддержку от правительства США, а также идет круглосуточная работа над тем, чтобы эвакуировать людей из Афганистана.

Ведущая также уточнила, кем считает постпред США висевших на самолетах в аэропорту Кабула людей.

«Я не знаю … Я действительно видела одно сообщение, в котором говорилось о сотнях людей в аэропорту. И всем этим людям мы хотим помочь, и мы это признаем. Но мы пытаемся обеспечить упорядоченный путь для афганцев и других людей, чтобы они могли покинуть страну», - сказала Томас-Гринфилд, добавив, что работа над этим ведется круглосуточно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что несколько человек из тех, кто намеревался улететь из захваченного Кабула, зацепившись за шасси самолета с американцами, разбились насмерть. Позже появилось сообщение в отсеке шасси прилетевшего из афганской столицы самолета ВВС США нашли тело человека.