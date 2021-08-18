Роботы Boston Dynamics освоили сальто, но это не принесет денег компании-производителю Фото: кадр с видео

Инженерная и робототехническая фирма Boston Dynamics поделилась очередными успехами своих роботов. Две модели Atlas научились безошибочно проходить полосу препятствий на площадке для паркура.

Глядя на ловкость Atlas, язык не поворачивается назвать их бездушной машиной. Они определенно ловчее и сноровистее многих людей.

Пробежать по рядам фанерных панелей, подняться и спуститься по лестнице, перепрыгнуть через балку и даже сделать сальто назад – все это оказалось под силу умным машинам.

Кстати, про сальто – компания разработчик уже отметила, что это предмет особой гордости, но вряд ли данную функцию получится монетизировать. Коммерческую выгоду это умение не принесет, но зато станет новым шагом на пути развития роботов.

Со временем они научатся выполнять все те же движения, что и люди. Это откроет практически безграничные возможности.

Кстати, это не первые успехи роботов-гуманоидов Atlas. Они уже умеют бегать по двору, прыгать через бревна и умело обходить препятствия. А еще эти машины способны устраивать настоящую дискотеку. Танцуют они так же умело, как справляются с другими задачами.

Российским кулибиным под силу сделать не менее впечатляющие конструкции. Летом 2021 года прикамский изобретатель представил точную копию Терминатора.

Машина независима от облачных технологий. Умеет распознавать речь, наделена зрением и даже способна клонировать голоса, сообщает ФАН.