Жертвами паники в аэропорту Кабула стали 12 человек Фото: REUTERS

Во время паники в аэропорту Кабула в понедельник, 16 августа, погибли 12 человек, рассказали представители движения «Талибан»*.

Как сообщили Reuters талибы*, люди погибли в давках или были убиты в ходе перестрелок. В «Талибане»* призвали жителей, не имеющих законного права на вылет, покинуть столичный аэропорт, чтобы не стать случайной жертвой.

Как писал сайт kp.ru, 16 августа военнослужащие США открыли огонь в аэропорту Кабула. Ранее сообщалось, что в давке после стрельбы с американской стороны погибли не менее пяти человек.

Позже официальные лица американского государственного департамента и Пентагона заявили, что Соединенные Штаты не винят движение «Талибан»* за хаос в аэропорту Кабула, однако и себя не считают виновными в случившемся.

Напомним, во вторник, 17 августа, В Кабуле вертолет Военно-воздушных сил США обстрелял район Дех-Сабз, в результате чего погибли три человека.

*Запрещенная в России террористическая организация