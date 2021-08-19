Несколько человек погибли при стрельбе талибов* на Дне независимости в афганском Асадабаде Фото: REUTERS

Во время стрельбы и давки в афганском городе Асадабаде погибли несколько человек.

Огонь открыли боевики движения «Талибан» на митинге, посвященном Дню независимости. Талибы* начали стрелять в участников праздничного шествия, которые размахивали флагами Республики Афганистан, передает Reuters.

Как писал сайт kp.ru, ранее агентство сообщило, что во время паники в аэропорту Кабула в понедельник, 16 августа, погибли 12 человек. Люди умерли в давках или были убиты в ходе перестрелок.

Напомним, ранее талибы* открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана в провинции Нангархар. В результате стрельбы два человека погибли и 12 получили ранения.

Накануне боевики «Талибана»* разрушили установленную в провинции Бамиан статую шиитского лидера Абдуллы Али Мазари, который противостоял талибам* в 90-е годы.

*Запрещенная в России террористическая организация