Последние новости на утро 20 августа 2021: Испания не пустила корабли РФ в порт Сеуты

Важные новости утра Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние новости на утро 20 августа 2021 года.

МИД Испании не ответило на запрос России о заходе двух военных российских кораблей в Сеуту. Как передает газета El Pais, речь идет о большом противолодочном корабле "Вице-адмирал Кулаков" и спасательном буксирном судне "Алтай". Теперь Мадрид затребовал информацию о маршруте и целях плавания российских кораблей. Стоит отметить, что за последние десятилетия суда России регулярно останавливались в Сеуте, однако недовольство по этому поводу высказывала Великобритания, поскольку порт расположен недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев может "остановить" Россию только с помощью США. По его мнению, неудача в борьбе за ′"новый Афганистан" может привести к борьбе за новую демократию, включая новую Украину. Именно поэтому Незалежной "нужен совместный успех со Штатами".

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что его компания занимается разработкой робота-гуманоида Tesla Bot. Прототип чудо-техники может появиться уже в 2022 году. Бот, как предполагается, будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo.

ФСБ России впервые рассекретила данные, в которых говорится, как японские спецслужбы после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года расстреляли нескольких советских граждан. Такое решение было принято, поскольку они не успели передать их из концлагеря "Хогоин" в специальный отряд 731 для опытов по изучению бактериологического оружия.

Захватившие Афганистан боевики "Талибана"* начали поиск граждан, которые сотрудничали с силами США и НАТО. Предполагается, что у них может быть список с адресами афганцев, которые сотрудничали с иностранными силами. (* Запрещенная в России террористическая организация)

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу можно было бы к концу 2021 года. Сейчас формирование коллективного иммунитета идет неплохо, отметил ученый.