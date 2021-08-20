Меркель — Путину: Это мой прощальный визит

Ангела Меркель сообщила Владимиру Путину, что это ее прощальный визит Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с Владимиром Путиным заявила, что это ее прощальный визит в Кремль. Она поблагодарила российского президента за слова приветствия.

- Это мой прощальный визит, но как правильно было сказано - нам есть о чем поговорить. 80 лет тому назад Германия напала на СССР и по этому поводу я возложила цветы к могиле Неизвестного Солдата. И важно, что мы продолжаем говорить, несмотря на разногласия. У нас есть о чем говорить - двусторонние отношения, международная повестка дня. Конечно, и наши двусторонние отношения. Мы будем говорить и о вопросах гражданского общества, НКО, — сказала немецкий лидер.

Меркель добавила, что ей есть что обсудить с президентом РФ и поблагодарила Путина за предоставленную для этого возможность.

Напомним, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель не будут подписывать документы во время переговоров. Стороны обсудят перспективы и состояние отношений России и Германии в различных сферах, а также поделятся мнением об актуальных вопросах международной повестки.

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