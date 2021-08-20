Владимир Путин подарил Ангеле Меркель пышный букет. Фото: кадр из видео

Российский президент Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель пышный букет цветов, приветствуя ее в начале переговоров в Кремле в пятницу, 20 августа.

- Я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с решением неизбираться, но и визит, наполненный важным содержанием. Добро пожаловать!, - подчеркнул российский лидер.

Путин встретил Меркель с цветами Фото: REUTERS

Перед встречей с Путиным Меркель побывала в Александровском саду, где приняла участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча глав России и Германии проходит в Большом Кремлевском дворце. Планируется, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения и ряд международных вопросов, включая обстановку в Донбассе и в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, Ангела Меркель во время встречи с Владимиром Путиным заявила, что это ее прощальный визит в Кремль. Она поблагодарила российского президента за слова приветствия.

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