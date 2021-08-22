Часть эвакуированных афганцев США разместят на базах в Испании

Боевики движения «Талибан» захватили власть в Афганистане Фото: REUTERS

Часть граждан Афганистана, которых американские власти эвакуируют из захваченной боевиками радикального движения «Талибан» страны, будут временно размещены на военных базах Рота и Морон-де-ла-Фронтера в Испании, сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с испанским премьер-министром Педро Санчесом обсудил «последние события в Афганистане» и поблагодарил собеседника «за помощь во временном размещении на военных базах направляющихся в США афганцев, которым грозит опасность».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты используют все возможности, чтобы вывезти из Афганистана вместе с семьями не только всех граждан страны, которые помогали американским военным, но и других афганцев, оказавшихся «в уязвимом положении».

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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