Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его «большое желание» – покончить с конфликтом на юго-востоке страны и «вернуть территории», но войну в Донбассе невозможно завершить голосованием в Верховной раде.

«Война – это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной раде Украины», - сказал лидер Незалежной в интервью телеканалу «Украина».

По словам Зеленского, «если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме, болезненной, кровавой, парламент объединился бы».

«Это тоже пример того, что завершить войну, не объединившись, невозможно», - добавил глава соседнего государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве попросил ее в ходе визита в Киев 22 августа повлиять на украинское руководство, чтобы они выполняли взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства по Донбассу.

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