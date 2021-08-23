Меркель ответила на обвинение журналиста в «желании угодить России»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Киеве Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским ответила на вопрос одного из местных журналистов, почему она не намерена лично участвовать в форуме «Крымская платформа» и не свидетельствует ли это о том, что она хочет «угодить России».

«Нет, это не свидетельствует о том», - ответила она, добавив, что «только что четко сказала», что в Берлине считают воссоединение Крыма с Россией «нарушением международного права», и «здесь ничего не изменилось».

Кроме того, глава немецкого правительства объяснила, что целью ее визита в Киев было обсуждение вопросов Минских договоренностей и нормандского формата, а не участие в «Крымской платформе». Ранее Меркель уже говорила, что Германию на форуме будет представлять министр энергетики Петер Альтмайер, и это никак не связано с Москвой, сообщает газета «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил, что многие лидеры западных стран не хотят участвовать в саммите «Крымская платформа», который должен пройти в Киеве 23 августа, из-за «страха» перед Россией.

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