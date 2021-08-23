Талибы* пригрозили США последствиями, если они не выведут войска из Афганистана до 31 августа Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны вывести войска из Афганистана до 31 августа, в противном случае их ожидают последствия, заявил представитель радикального движения «Талибан»* в Катаре Сухейл Шахин.

Как отметил представитель талибов* в разговоре с телеканалом Sky News, просьбы США и Великобриатнии продлить военное присутствие в Афганистане будут расценены боевиками как расширение оккупации. Шахин подчеркнул, что «Талибан»* не видит необходимости в задержке американских войск в стране, поэтому ответ на подобное предложение будет отрицательным.

«Будут последствия…Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию», – сказал представитель боевиков.

Соединенные Штаты и НАТО начали вывод войск с баз в Афганистане 25 апреля 2021 года. Президент США Джо Байден заявлял, что вывод американских войск завершится 31 августа 2021.

Как писал сайт kp.ru, талибы* попросили Россию помочь разобраться с противниками.

*Запрещенная в России террористическая организация