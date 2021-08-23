Путин: Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%

Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, сообщил Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России составляет более 80%, заявил президент страны Владимир Путин.

«В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%», – сказал глава государства на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Российский лидер отметил, что эти показатели выше, чем в других ядерных странах мира.

Как писал сайт kp.ru, раннее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что более 71% всего вооружения российской армии является современным. Также, по его словам, исправность вооружения в армии России составляет 99%.

За последние полгода армия России обновила свое вооружение и технику на 200 единиц. Как отметил Шойгу, основные преобразования в российских Вооруженных силах завершены, доля новейших образцов вооружения в стратегических ядерных силах доведена до 86%.