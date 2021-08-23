Байден получит отчет спецслужб США о происхождении коронавируса 24 августа

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден получит отчет американских спецслужб о проведенном ими расследовании причин появления коронавируса уже завтра, 24 августа, а еще через несколько дней будет готова рассекреченная версия документа, которую вашингтонская администрация представит широкой общественности. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Обычно уходит несколько дней, если не больше, на то, чтобы подготовить рассекреченную версию, чтобы представить ее общественности», - пояснила она.

Джен Псаки добавила, что назвать конкретную дату публикации не может, но она думает, что «это будет через пару или несколько дней после завтрашнего дня», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом месяце Всемирная организация здравоохранения сообщила, что создает новую группу экспертов для продолжения расследования происхождения коронавируса. В ВОЗ заявили, что доступ к данным «критически важен» для развития «понимания науки» и «не должен быть никоим образом политизирован». Однако Китай решил, что ранее проведенного расследования вполне достаточно, и отказал Организации в его возобновлении.

К слову, ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что большинство специалистов и ученых считают происхождение коронавируса естественным, однако точного ответа на вопрос, откуда появился вирус, все еще нет.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).