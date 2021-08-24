Концентрация водорода в атмосфере за последние 150 лет выросла на 70%

Климатологи изучили образцы льда, сформировавшиеся в Антарктике в середине XIX века Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние полтора столетия концентрация водорода в воздухе выросла более чем на 70%. К такому выводу пришла группа ученых под руководством профессора университета Калифорнии в Ирвине Эрика Зальцмана, изучив образцы льда в Антарктике, которые сформировались в середине XIX века. По мнению климатологов, рост доли водорода в атмосфере ускорил глобальное потепление.

«Проведенная нами реконструкция показывает, что доля водорода в атмосфере почти не менялась до конца XIX века, после чего она начала плавно расти и выросла на 70% к началу текущего столетия», - говорится в статье авторов этой научной работы, опубликованной журналом PNAS.

Кроме того, как отмечают исследователи, они «зафиксировали резкий всплеск в концентрации водорода в конце прошлого века, чье существование ставит под сомнение связь между антропогенными выбросами угарного газа и водорода».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские учёные проанализировали образцы льда, которые были взяты ещё в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае. Во льду, который образовался 15 тысяч лет назад на высоте более 6 700 метров над уровнем моря, выявили 33 вируса, 28 из которых были ранее неизвестны.

Стоит отметить, что ученые всего мира очень обеспокоены проблемой потепления климата. Например, ледник Пицоль в Швейцарии за последние 15 лет растаял почти на 80%. В конце сентября 2019 года экологи, туристы и местные жители устроили ему символические «похороны», а до этого в августе подобную траурную церемонию прощания с 700-летним ледником провели в Исландии.