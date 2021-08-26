Число жертв при взрывах в Кабуле увеличилось до 72 человек Фото: REUTERS

Общее число жертв взрывов у аэропорта в Кабуле возросло до 72 человек, еще 158 пострадали в результате атаки. Об этом 26 августа сообщает Al Arabiya.

Ранее террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за взрывы у аэропорта.

26 августа в столице Афганистана произошло несколько взрыв. Первые два из них произошли у аэропорта кабула, один из которых совершил террорист-смертник. Во втором случае произошел взрыв заминированного автомобиля талибов*, захвативших Афганистан.

Почти сразу после случившегося в администрации США сообщили, что террористическая группировка Исламское государство* ответственна за взрыв недалеко от аэропорта. Также американские представители заявили, что при нападении погибли 12 военных США, а еще 15 человек были ранены в результате случившегося.

Напомним, после захвата талибами* территории Афганистана, в стране продолжается эвакуация иностранцев.

*Запрещенные в России террористические организации

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Корреспондент kp.ru Александр Коц передает из столицы Афганистана (подробности)