Последние новости на утро 27 августа 2021: Выплату в 10 тысяч рублей получат более 30 миллионов пенсионеров

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 27 августа 2021 года.

В России каждый пенсионер получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом объявил Владимир Путин 22 августа 2021. Эта выплата должна компенсировать пенсионерам потери от инфляции нынешнего года. Деньги полагаются не только россиянам, которые получают страховые и социальные пенсии от ПФР, но и тем, кому назначены пенсии от силовых ведомств (МВД, Минобороны и т. д.). Согласно указу президента, деньги начнут выплачивать в сентябре. В общей сложности в России такая мера поддержки от государства будет оказана более 30 миллионам граждан.

Общее число погибших в результате теракта в Кабуле превысило 100 человек, пострадавших - больше тысячи. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за взрывы у аэропорта.

Тем временем, бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что взрывов в Афганистане можно было бы избежать, будь он сейчас президентом США.

В Рособрнадзоре планируют изменить модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Делать это намерены в период с 2022 по 2024 годы, поскольку в 2022 году школу будут заканчивать те дети, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам.

Ученые "Вектора" изучили сроки выживания дельта-штамма коронавируса в воде. Оказалось, что его жизнеспособность сохраняется до 72 часов. Это говорит о том, что способность вируса существовать в данной среде и передаваться ровно такая же, как и у других штаммов covid-19.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что главным организатором водной блокады Крыма является украинский чиновник Андрей Сенченко. Он добавил, что есть определенные материалы, подтверждающие его причастность к блокаде. Они направлены в СК.

В ночь на 27 августа в центре Екатеринбурга произошел сильный пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Мичурина. В результате ЧП погибли два человека. Из-за сильного огня потребовалась эвакуация жильцов нескольких подъездов, обрушилась часть крыши. Пожар локализован на площади в 780 кв. метров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для того, чтобы страну, которой он руководит, "уважали за границей". В частности, он назвал ключевым достижением на посту главы государства движение Украины в сторону субъектности.

Депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую планируют рассмотреть в качестве кандидата на должность посла России в Кабо-Верде. Предполагается, что в скором времени этот вопрос может быть рассмотрен международным комитетом парламента.

27 августа Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. С этого же дня увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

*Запрещенные в России террористические организации