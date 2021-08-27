Вакцинированным «Спутником V» разрешено въезжать на Пхукет без прохождения карантина Фото: Евгения ГУСЕВА

Таиланд разрешил привитым российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» приезжать на острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина, рассказал генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

Для того, чтобы приехать на вышеуказанные острова, россиянам необходимо оформить разрешение в посольстве Таиланда. Въезд на Пхукет и Самуи без прохождения 14-дневного карантина разрешен туристам, прошедшим полный курс вакцинации «Спутником V», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 Таиланд открыл остров Пхукет для вакцинированных от коронавирусной инфекции иностранцев и граждан Таиланда. Остров стал первой территорией королевства, которая начала принимать туристов из-за границы без карантина. После открытия Пхукета россияне стали в три раза чаще искать путевки в Таиланд.

Позже власти королевства сообщили, что разрешат туристам, привитым вакциной от «Спутник V», въезжать на курортные территории страны.