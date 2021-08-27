«Единая Россия» опубликовала предвыборную народную программу Фото: Артем КИЛЬКИН

Партия «Единая Россия» опубликовала свою предвыборную народную программу, с которой пойдет на выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года. Принятые на съезде документ разместили на официальном сайте партии.

Программу, озаглавленную как «За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию» называют народной, так как она формировалась на основе предложений граждан. Документ включает два основных раздела: «Благополучие людей» и «Сильная Россия», каждый из них содержит несколько тематических разделов по главным сферами жизни общества и государства.

В первый раздел вошли блоки, которые касаются трудоустройства, семьи, здравоохранения, образования и науки, экологии, а также блоки «Забота о каждом нуждающемся», «Удобная и комфортная жизнь» и «Государство для человека». Например, в блоке «Крепкая семья» единороссы ставят перед собой задачу значительно повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми, сформировать систему поддержки, при которой рождение детей будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для россиян.

Вторая раздел «Сильная Россия» касается экономики государства, развития сел, регионов и транспортной инфраструктуры, культуры, истории и традиций, молодежной политики, а также внешней и оборонной политики РФ.

Напомним, что в июле текущего года «Единая Россия» запустила специальный сайт, куда граждане смогут направить свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.