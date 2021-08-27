ПФР: выплату в 10 тысяч рублей получат граждане, ставшие пенсионерами до 31 августа 2021 Фото: Иван Макеев

Единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, получат граждане, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 августа 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области.

«Полагающуюся … сумму они получат в сентябре», - сообщили в ведомстве, отметив, что в некоторых случаях выплату могут произвести позднее.

Как писал сайт kp.ru, подавать заявление на единовременную выплату пенсионеры не должны, поскольку ПФР сам подготовит все необходимые бумаги и направит деньги.

Напомним, в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» в минувшие воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин сказал о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, а также предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей. В Кремле позже сообщили, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в РФ.