Военные США провели спецоперацию против боевика ИГ* в Афганистане

Военные США провели спецоперацию против боевика ИГ* Фото: REUTERS

Американские военные с помощью беспилотника нанесли воздушный удар в афганской провинции Нангархар на востоке страны. В результате, по предварительным данным Пентагона, удалось ликвидировать боевика ИГ*.

«Военные силы США провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора (нападений — прим. ред.) ИГИЛ*», - цитирует заявление представителя Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США Уильяма Урбана телеканал CNN.

Представитель Пентагона уточнил, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в провинции Афганистана Нангархар.

«Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», - добавил Урбан.

При этом он не сказал, связан ли ликвидированный боевик с терактом в аэропорту Кабула. Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 26 августа, у одного из входов в воздушную гавань афганской столицы прогремел мощный взрыв. Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали почти 200 человек.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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