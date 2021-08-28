Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за взрывов на складе с боеприпасами Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сегодня выразил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву свои соболезнования в связи с трагическими последствиями взрывов на складе с боеприпасами в Жамбылской области. Телеграмма главы государства в субботу, 28 августа, опубликована на официальном сайте Кремля.

- Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ на военном складе. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям жертв трагедии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП, - говорится в сообщении.

Напомним, пожар и несколько взрывов произошли на складе воинской части в Жамбылской области, где хранятся инженерные боеприпасы. В результате погибли 13 человек, продолжаются поиски трех пропавших без вести. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.

Как сообщал сайт kp.ru, к настоящему моменту возгорание на складе уже потушено, на месте ЧП сохраняется тление двух хранилищ.