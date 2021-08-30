Жертвой урагана «Ида» в Луизиане стал один человек

В Луизиане из-за урагана погиб один человек Фото: REUTERS

К этому часу стало известно о первой жертве мощного урагана «Ида», который в воскресенье обрушился на американский штат Луизиана. Погиб житель прихода Асеншен, на которого упало поваленное ветром дерево.

Офис местного шерифа на своей странице в Facebook сообщил, что поступила информация о «гражданине, который, возможно, пострадал из-за упавшего дерева в резиденции возле шоссе 621 в Преривилле». Прибывшие на место происшествия помощники шерифа подтвердили, что пострадавший к тому времени уже скончался.

Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Луизиане и распорядился выделить пострадавшим федеральную помощь. В Белом доме уточнили, что «помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за урагана «Ида», который может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины», даже изменилось направление течения реки Миссисипи.

К счастью, худшие прогнозы не сбылись: ранее сообщалось, что «Ида» может усилиться до пятой – наивысшей – категории, но ураган ослаб до третьей.