Захарова ответила Столтенбергу, перефразировав Пушкина Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он заявил, что Североатлантический альянс не забудет тех, кто не успел улететь из Афганистана.

«Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда.

Перефразируя Пушкина, «грязнейшей подлости грязнейший образец», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, ранее НАТО в полной мере прекратила поддержку властей в Афганистане. Как отметил Столтенберг, Североатлантический альянс завершил свою миссию в республике.

Напомним, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.

Сообщалось, что США не вывезли из Афганистана переводчика Мохаммеда, который 13 лет назад спас Джо Байдена.