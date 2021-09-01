Испанию затопили ливни: потоки воды несутся по улицам городов Фото: Кадр видео

В некоторых районах испанских провинций Кастельон и Таррагон, расположенных на морском побережье между Валенсией и Барселоной, прошел сильный дождь, вызвавший внезапные наводнения.

Наводнение повредило дома и дороги в прибрежном городе Беникассим. Дороги в городах провинции перекрыты, поезда ходят с перерывами. Кроме того, тысячи людей остались без света.

Напомним, в июле с наводнениями из-за сильных ливней боролись в Германии, Бельгии и Нидерландах. Как писал сайт kp.ru, Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий природной стихии участвовало 850 военнослужащих, а число жертв на западе страны превысило 160 человек. Жертвами наводнения на юге Бельгии стали более 20 человек. Страна объявила 20 июля днем национального траура из-за большого количества погибших из-за природной стихии.