В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наводнений Фото: REUTERS

Власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями.

«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке», – написал в Twitter мэр города Билл де Блазио.

Как отметил градоначальник, Нью-Йорк столкнулся с «историческими погодными катаклизмами». По его словам, в городе выпало от 50 до 127 миллиметров осадков, что привело к затоплению целых улиц и шоссе. Де Блазио призвал горожан воздержаться от выхода на улицу и держаться подальше от затопленных дорог и метро.

Напомним, ранее на южное побережье Соединенных Штатов обрушился ураган «Ида». Ему присвоили четвертый уровень опасности. Стихия почти полностью обесточила Луизиану, в общей сложности без света в домах остались более 589 тысяч жителей штата.

Сообщалось, что «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины»: из-за него даже изменилось направление течения реки Миссисипи.