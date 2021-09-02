в Бундестаге возмутились требованием подчинить «Северный поток-2» газовой директиве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бундестаге отреагировали на решение немецкого суда, согласно которому «Северный поток-2» решено не освобождать от газовой директивы ЕС. Официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре отметил, что помещать уже вложенные деньги в другие правовые рамки — значит нарушать права инвесторов.

Политик признает, что подобное решение наносит ущерб экономическому центру проекта.

- Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния, — заявил Котре газете «Известия».

Он называет заявленные требования абсурдными. Помимо того, директива увеличит затраты поставщика российского газа, что непременно скажется на стоимости голубого топлива для конечного потребителя. При этом цены на газ в Германии и без того высоки.

В пресс-службе Nord Stream 2AG подчеркнули, что компания приняла решение суда к сведению, и указали на дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС.

- На дату вступления изменений в европейское законодательство 23 мая 2019 года, газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения, - отметили в Nord Stream 2AG.

Учитывая действующие реалии, компания-инвестор вложила несколько миллиардов евро задолго то того, как в ЕС заявили о необходимости внесения поправок в газовую директиву.

- На дату вступления изменений (в европейское законодательство. — «Известия») в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Еврокомиссия объявила о своем плане внести поправки в газовую директиву ЕС, — подчеркнули в пресс-службе оператора проекта.

Ранее глава компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова отметила, что внесенные в газовую директиву ЕС поправки затронут лишь небольшую часть трубопровода "Северный поток — 2", сообщает ОТР.