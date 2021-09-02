Суд продлил домашний арест Виктора Медведчука на два месяца

Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 2 сентября, Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца до 31 октября.

Напомним, 13 мая киевский суд поместил Медведчука под домашний арест по делу о государственной измене. Сам депутата украинской Верховной рады назвал все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности незалежной «политической расправой». В начале июля суд продлил домашний арест еще на два месяца – до сентября.

Как писал сайт kp.ru, позже политик выиграл суд у советника главы министерства внутренних дел незалежной Зоряна Шкиряка относительно защиты чести и достоинства, а также обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на политическое преследование со стороны Украины, сообщив о нарушении своих прав.