Путин предложил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Путина предложил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил подумать над увеличением размера туристического кешбэка для Дальнего Востока. С такой идеей он выступил на встрече с модераторами пленарной сессии Восточного экономического форума.

Как отметил глава государства, власти ищут возможности поддержать бизнес, в том числе туристический, который, «без всякого сомнения, является перспективным направлением».

Напомним, накануне Ростуризм сообщил, что намерен до конца года запустить зимние продажи в рамках программы туристического кешбэка. Окно продаж туров в рамках зимнего этапа будует открыто с 15 января до конца апреля 2022.

Ранее Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кэшбэка на две недели. Изначально продажи должны были завершиться 31 августа 2021.

Как писал сайт kp.ru, 3 сентября, в 8 утра по московскому времени (и в 15:00 по владивостокскому), Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума. Это первое за два года участие президента в ВЭФ – в 2020-м мероприятие отменили из-за коронавируса. Смотрите выступление Владимира Путина на ВЭФ 3 сентября 2021 на сайте kp.ru.