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Общество4 сентября 2021 12:37

Facebook, Twitter и Тelegram грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Facebook, Twitter и Тelegram грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Facebook, Twitter и Тelegram грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре текущего года Twitter и Тelegram грозят штрафы до 12 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, а Facebook за аналогичное нарушение могут оштрафовать на сумму до 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в суде.

Напомним, несколько дней назад, 26 августа, суд оштрафовал американскую компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные пользователей из России. В конце июля суд оштрафовал Facebook на шесть миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Незадолго до этого компания была оштрафована за такое же правонарушение на 17 миллионов рублей.