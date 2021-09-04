Facebook, Twitter и Тelegram грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный в РФ контент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре текущего года Twitter и Тelegram грозят штрафы до 12 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, а Facebook за аналогичное нарушение могут оштрафовать на сумму до 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в суде.

Напомним, несколько дней назад, 26 августа, суд оштрафовал американскую компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные пользователей из России. В конце июля суд оштрафовал Facebook на шесть миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Незадолго до этого компания была оштрафована за такое же правонарушение на 17 миллионов рублей.