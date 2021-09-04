Захарова: США собираются мстить за собственные провалы в Афганистане Фото: РИА Новости

Говоря о планах отмстить за гибель американских военных в Кабуле, Соединенные Штаты собираются мстить за провал своей миссии в Афганистане, заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия – 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», – отметила дипломат в эфире «Радио России».

Напомним, в середине августа 2021 американские военные решили открыть огонь в аэропорту Кабула из-за толпы людей, которые вышли на взлетно-посадочную полосу. В результате погибли несколько человек. Сообщалось, что американская сторона потеряла не менее пяти человек.

Спустя несколько дней американские военнослужащие погибли в результате взрыва рядом с аэропортом афганской столицы.