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Политика5 сентября 2021 6:37

NI: Украинцев удивило, что Зеленский представил «план трансформации Украины» в США

Обозреватель американского издания также сочла неуместными заявления лидера Незалежной о необходимости инвестировать в страну
Источник:kp.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом в Белом доме

Фото: REUTERS

Украинцев удивило решение президента их страны Владимира Зеленского представить так называемый «план трансформации Украины» сначала экспертам в США, а не соотечественникам, пишет обозреватель американского журнала National Interest Мелинда Харинг.

Она считает странным, что киевские власти провели презентацию с перспективами развития энергетической безопасности и экономического роста перед западными партнерами, а не перед родной украинской общественностью.