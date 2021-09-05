NI: Украинцев удивило, что Зеленский представил «план трансформации Украины» в США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом в Белом доме Фото: REUTERS

Украинцев удивило решение президента их страны Владимира Зеленского представить так называемый «план трансформации Украины» сначала экспертам в США, а не соотечественникам, пишет обозреватель американского журнала National Interest Мелинда Харинг.

Она считает странным, что киевские власти провели презентацию с перспективами развития энергетической безопасности и экономического роста перед западными партнерами, а не перед родной украинской общественностью.