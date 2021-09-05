Байден не смог вспомнить название песни со свадьбы дочери

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери ,Эшли Байден сообщил, что забыл название песни, которая играла на церемонии. Глава Белого дома признался, что он не запомнил композицию, которая «играет тогда, когда все сидят на стуле».

Все произошел в ходе выступления американского лидера на конференции с еврейской общиной в канун иудейского нового года (в 2021 году наступает 7 сентября и отмечается два дня - 7 и 8 числа). Будучи католиком, Байден решил поделиться историей о свадьбе Эшли Байден в 2012 году, отметив слияние двух вероисповеданий, поскольку муж его дочери, Говард Крейн - еврей по национальности.

Глава государства рассказал, что церемонию одновременно проводили католический священник, а также еврейский раввин. После чего Байден вспомнил о католическом гимне, который он попросил сыграть на бракосочетании дочери. Однако американский лидер забыл название церковной песни.

«И они сыграли, и… У меня сейчас совершенно вылетело из головы... Какую песню играют, когда все сидят на стульях? Я не могу вспомнить. В любом случае исполняли именно эту песню», - приводит Daily Mail слова американского лидера.

Как уточняется в материале, речь идет о произведении «Хава Нагила» - традиционной еврейской песне, которую, как правило, исполняют на свадьбах.

Напомним, не так давно глава Белого дома во время пресс-конференции долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динна Крисуэлла, что произошло всего через пару минут после разговора с ней. Незадолго до этого Байден перепутал имя губернатора Мичигана, а также оговорился, сообщил, что в некоторых американских регионах привившиеся от коронавирусной инфекции американцы выдают по сто тысяч долларов.