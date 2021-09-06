Цена на алюминий побила 10-летний максимум после переворота в Гвинее

Стоимость алюминия побила 10-летние максимумы на фоне беспорядков в Гвинее Фото: REUTERS

Стоимость алюминия поднялась 2 761 долларов за тонну, что превышает максимум 2010 года. Это произошло после государственного переворота в Гвинее. Дело в том, что мировой рынок на 20% зависит от поставок бокситов из этой страны.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике совершилась попытка государственного переворота. В результате местный элитный спецназ во главе с полковником Мамади Думбуйя пленил президента Альфу Конде. Вскоре после этого мятежники захватили телевидение и опубликовали короткое видеобращение о низложении правительства и отмене действия Конституции. К слову, именно Основной Закон не нравится многим гвинейцам, так как год назад президент переписал его, чтобы избраться на третий срок.

Сейчас обстановка в столице страны - городе Конакри более-менее спокойная, уже прекратились перестрелки и не слышны выстрелы.