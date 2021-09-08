Девочку спасли после взрыва газа в Ногинске. Фото: Владимир Круглов Фото: Instagram.com

В среду, 8 сентября, произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Спасатель спустили с третьего этажа повреждённого здания девочку.

Ребенок находился в квартире на третьем этаже, от которой не осталось даже стен. Девочку госпитализировали. Как сообщается, на данный момент, ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня. Пожара после взрыва не было, однако в результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. В МЧС России уточнили, что произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, а также в результате взрыва были повреждены пять квартир.

Как сообщают в МЧС России, на данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее в ведомстве сообщили о том, что были спасены три человека, в том числе два ребенка. Однако позже стало известно о пострадавших. Как писал сайт kp.ru, министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло семи, а из девятиэтажки эвакуировали свыше 170 человек.