Источник: три человека находятся под завалами после взрыва в Ногинске

Под завалами в Ногинске еще остаются люди. Фото: прокуратура Московской области.

Еще три человека, предположительно, находятся под завалами после взрыва в девятиэтажке в Ногинске, рассказали РИА Новости представитель подмосковных экстренных служб.

По данным регионального управления МЧС России на 9 часов, на месте происшествия работают 274 человека и 56 единиц техники.

Напомним, взрыв газа в многоквартирном доме случился утром 8 сентября. Из-за него частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, повреждены пять квартир.

К настоящему моменту известно о двоих погибших и восьми пострадавших. Среди них две девочки – 5 и 10 лет. По словам подмосковного детского омбудсмена, их жизнь находится вне угрозы.

Как ранее писал сайт kp.ru, жильцы назвали возможные причины взрыва дома в Ногинске. Согласно одной из них, жильцы грелись, включив газовую плиту, по второй – кто-то забыл отключить газ.