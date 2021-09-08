Жизни детей, пострадавших при взрыве в Ногинске, вне угрозы

Специалисты МЧС спасли девочку, оставшуюся в квартире после взрыва. Фото: Владимир Круглов.

Жизням детей, пострадавших при взрыве газа в ногинской девятиэтажке, ничего не угрожает. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Слова детского омбудсмена приводит ТАСС.

"Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу для дальнейшего наблюдения, - заявила Мишонова. - Их жизни сейчас ничто не угрожает".

Как ранее писал сайт kp.ru, хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома на улице 28 июня произошел ранним утром 8 сентября. В результате произошло обрушение перекрытий нескольких этажей. Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения.

В результате два человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей. Это девочки 5 и 10 лет. Кстати, момент спасения одной из них записали на видео.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности".