Одной из жертв взрыва газа в Ногинске стал главный водолаз Центра подготовки космонавтов

Взрыв в панельном доме произошел на третьем этаже Фото: REUTERS

Одной из жертв взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске стал сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Александр Соловьев, который руководил программой водолазной подготовки космонавтов. Информацию о его гибели подтвердили в пресс-службе ЦПК.

«При взрыве газа в Ногинске погиб начальник отделения ЦПК, старший водолазный специалист подполковник запаса Соловьев Александр Сергеевич 1963 года рождения», - сообщили ТАСС в пресс-службе Центра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже панельной многоэтажки. В результате погибли четыре человека, пострадали 15. Судьба еще трех женщин пока неизвестна, их поиски продолжаются.

Взрывная волна обрушила стену со второго по четвертый этаж, а на пятом полетели межэтажные перекрытия, полностью разрушены пять квартир, оконные стекла выбиты даже в доме напротив, до которого не менее 50 метров. Жильцов временно разместят на базе отдыха «Боровое» в деревне Буньково.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выжившая при взрыве газа в Ногинске школьница рассказала, как спаслась из-под завалов: Мама увидела мою ножку и отодвинула шкаф

После обрушения ребенок оказался на краю дома и едва не выпал с третьего этажа (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Из-под завалов обрушившегося дома в Ногинске достали пять человек: «Взрывная волна повыбивала окна в 50 метрах вокруг»

Другие пострадавшие могут находиться под перекрытиями (подробности)