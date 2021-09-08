Выжившая при взрыве газа в Ногинске школьница рассказала, как спасала пятилетнюю сестру: «Тудум! И потолок падает!»

Сейчас девочки в местной больнице. Каким-то чудом обе отделались царапинами и ушибами

На улице 28-го Июня в подмосковном Ногинске продолжают разбирать завалы у первого подъезда дома 9а. Здесь утром 8 сентября взорвалась газовоздушная смесь. Произошло обрушение стены на трех этажах, уничтожены пять квартир. Среди пострадавших двое детей. Это сестры Анжелика и Алиса — 10 и 5 лет. Они жили на четвертом этаже, а взрыв случился на третьем.

Сейчас девочки в местной больнице. Каким-то чудом обе отделались царапинами и ушибами.

«ЧУВСТВОВАЛА СТРАННЫЙ ЗАПАХ»

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова опубликовала видео из больницы, где сейчас находится пострадавшая семья. В ролике Лика рассказывает про жуткое утро.

Проснулись сестры в 6:15 — разбудила мама, пора собираться в школу и садик. Сонные девчонки клевали носом на кухне, пока родительница накрывала на стол. Лика отошла в комнату, ей надо было чистить брекеты.

— Вдруг слышу «Тудум!» и потолок падает. Меня снесло на подушки, сверху прилетела коляска, а затем упал шкаф, — рассказывает смелая школьница.

Девочка показывает на рассеченную губу и руки — тут текла кровь. На ноге синяк.

— Я испугалась, что может произойти пожар. Почувствовала странный запах, но не понимала, что это. Услышала, как мама ходит и ищет меня. Я увидела дырку в коляске и просунула ногу. Мама меня увидела. Она отодвинула шкаф, и я вылезла.

ХЛАДНОКРОВНО И БЫСТРО

Но на этом злоключения не закончились. Пятилетняя сестра Алиса после взрыва оказалась на краю дома — стену с торца выбило взрывной волной. И ребенок застрял над пропастью между третьим и четвертым этажами.

— Я вижу эту дырку (на улицу — прим.ред.) и понимаю, что никто другой кроме меня спасти сестру не сможет, — поделилась Лика.

Мама кричала младшей: «Не вздумай дергаться!». И проинструктировала старшую, как помочь сестре.

— Если бы наступила я, мы бы провалились дальше, — рассказывает мама детей Наталья. — Лика полезла за сестрой, я подсказывала, что надо делать. Сделали все хладнокровно и быстро. Старшая схватила Алису за руку и перекинула через себя ее назад — в мою сторону, я поймала.

Дальше подоспели спасатели. Развернули трехколенчатую лестницу и помогли семье спуститься.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. Пока не названы даже подозреваемые. Предстоит установить, как в доме скопился такой объем газа.

По версии местных жителей, кто-то решил погреться и включил бытовую плиту. Либо случилась утечка, либо пламя потухло, а газ продолжал идти. Из-под завалов пока достали двоих погибшего. Еще несколько человек могут оставаться под руинам дома. Всего пострадали 17 жильцов.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: из-под завалов извлекли одно тело погибшего, но жертв может быть больше

Собрали все что известно о ЧП в подмосковной многоэтажке к этому часу (подробности)