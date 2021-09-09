Мать погибшей под завалами в Ногинске девушки упала в обморок от горя

В результате взрыва газа погибли семь человек Фото: REUTERS

Мать 21-летней девушки, тело которой извлекли из-под завалов дома в Ногинске, потеряла сознание во время опознания дочери. Об этом сообщает Лайф.

Упавшую в обморок женщину на руках донесли до ближайшей кареты скорой помощи. Там ей оказали помощь медики.

Упавшую в обморок женщину на руках донесли до ближайшей кареты скорой помощи / Фото: скриншот из видео

Тела двух подруг 9 сентября обнаружили при разборе завалов. Их нашли под плитами в районе подвала. Девушки вместе учились в колледже и снимали квартиру на первом этаже.

Как ранее писал сайт kp.ru, взрыв газа на третьем этаже жилого доме произошел ранним утром 8 сентября. В результате частично обрушились стены и перегородки пяти этажей.

В результате погибли семь человек. Пострадали не меньше 17 человек. Жильцов дома временно разместят на базе отдыха "Боровое" в деревне Буньково.