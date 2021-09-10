Захарова: заявление Зеленского о возможности войны с Россией оторвано от реальности

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогичны и оторваны от реальности. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинский лидер говорит «набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише».

Напомним, сегодня, 10 сентября, украинский лидер заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией, отметив, что военное столкновение станет «самой большой ошибкой» Москвы. По его мнению, такая ситуация обусловлена пропастью между украинцами и россиянами, которая образовалась из-за агрессивных действий Кремля.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова Зеленского апокалиптичными, восприняв такие высказывания «с сожалением».